Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Bach: "Serviranno sacrifici e compromessi"

"Non posso promettere soluzioni ideali, ma posso promettere che faremo di tutto per avere i migliori Giochi possibili per tutti e prima di tutto per voi, gli atleti". Il presidente del Cio, Thomas Bach, si rivolge così, in un video messaggio pubblicato sul sito del Comitato olimpico internazionale, agli atleti di tutto il mondo a poche ore dalla decisione di rinviare di un anno le Olimpiadi di Tokyo 2020.