Inter, le ore della verità: da Zhang a Oaktree?

Oggi scade il termine per la restituzione del prestito di Oaktree a Zhang. Per il presidente nerazzurro corsa contro il tempo per non perdere il controllo del club: nel caso infatti di mancato pagamento, il fondo americano diventerebbe proprietario del club. Tutte le news in diretta: da chi è composto il fondo Oaktree, gli scenari e gli ultimi aggiornamenti minuto per minuto

TUTTO SU OAKTREE: POTREBBE DIVENTARE PROPRIETARIO DELL'INTER