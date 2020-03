Divertente video postato su Instagram dal terzino del Milan: in compagnia di un amico il francese ha messo in piedi una console da dj tra detersivi e rotoli di carta igienica, trasformando la sua casa in una discoteca

A Milano, così come nel resto d’Italia, i luoghi di aggregazione sono chiusi per via dell’emergenza coronavirus. E così Theo Hernandez ha dato sfogo alla sua fantasia, trasformando la sua casa in una discoteca molto particolare. Il mixer per diffondere la musica a tutto volume, ma anche una scenografia esilarante caratterizzata da alcuni prodotti comuni a tutti in questi giorni di quarantena: detersivi, rotoli di carta igienica e spray per profumare la stanza. Protagonisti della gag il terzino del Milan insieme con un amico, mascherati con tanto di parrucche. "Bisogna dare un tocco divertente a questa quarantena", ha scritto il difensore rossonero su Instagram.