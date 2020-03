Oggi è "Operazione Nostalgia": campioni e squadre che hanno fatto la storia della Serie A

Ogni ora della giornata ha un buon motivo per sintonizzarsi su Sky Sport.

L’Inter dei record, la dinastia Maldini, il Milan degli olandesi, Del Piero, Batigol, Zola, Kakà, Van Basten, Baggio, Scirea e Platini senza dimenticare Maradona e Zico.

L'elenco è lungo e ce n’è davvero per tutti i gusti e le tifoserie. In una stagione nella quale la Lazio è in lotta per lo scudetto, all’ora di pranzo si possono rivivere le emozioni dell’ultima Serie A vinta. All’ora della merenda, alle 16.30, l’History Remix dedicato allo scudetto della Roma stagione 1982-1983. Per il tifoso sampdoriano che vuole rivivere le emozioni della stagione dello scudetto, 1990-1991, dovrà tenersi pronto alle 19.30 per l’History Remix dedicato. Alle 21 c'è invece lo speciale dedicato ad Alex Del Piero, quello che avete scelto voi con in voto da casa.

Una vera operazione di amarcord, che riporterà alla memoria, ma soprattutto sullo schermo, i più bei momenti del nostro campionato. E, per chi ne volesse altri, ancora più ricca la sezione on demand.

#skysportclassic, "SerieA, Operazione Nostalgia", la programmazione di Sky Sport Uno