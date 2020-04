Stasera torna il Club: appuntamento alle 20.30 su Sky Sport24

Fabio Caressa- in studio con Stefano De Grandis- ritorna con il "Club". Si parlerà ovviamente della situazione attule, delle possibilità per chiudere campionato e Coppe, ma anche di calcio giocato con il punto su tutto le squadre. Appuntamento stasera alle 20.30 (e 23.30) su Sky Sport24: non mancate!

Sempre più ricca la programmazione speciale di Sky Sport 24, capace di sperimentare giorno per giorno nuovi format per fronteggiare la situazione d’emergenza che stiamo vivendo. Sul canale 200 torna anche un “grande classico” della programmazione di Sky Sport: "Sky Calcio Club".

Primo appuntamento questa sera alle 20.30 (e poi anche alle 23.30) con un nuovo format pensato nel rispetto delle regole di sicurezza. Fabio Caressa e Stefano De Grandis saranno al centro di uno studio innovativo pensato ad hoc - con tecnologia immersiva Ledwall e RobyCam, per vedere tutto a 360°. In collegamento tramite LiveU, Skype e Facetime ci sarà la squadra del Club per parlare di ciò che sta accadendo nel mondo del calcio, con uno sguardo al futuro. Il nuovo format permetterà la possibilità di intervistare anche più ospiti esterni al Club, sempre in collegamento ognuno dalla propria abitazione.