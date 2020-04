Un nuovo super palinsesto per fare compagnia agli abbonati e portare a casa di ciascuno di loro la passione per lo sport, che non si ferma anche se fermi sono gli eventi. Tra Pasqua e Pasquetta spazio al meglio di Italia ’90, Usa ’94 e Euro 2000 per #orgoglioitaliano su Sky Sport Uno. Su Sky Sport Serie A il 12 aprile si celebra il 50esimo anniversario dello scudetto del Cagliari. Su Sky Sport 24 tanti ospiti e domenica sera alle 20.30 torna il Club di Caressa. Continuano gli appuntamenti con gli esports.