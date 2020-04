In Serie A si fa poco affidamento sui giocatori provenienti dalla Primavera, circa il 2%. Questo spiega, in parte, il perché nessuno dei club della massima divisione è presente nella classifica delle squadre più giovani - per età media - tra i campionati professionistici in Italia. Passiamo qui nel dettaglio le formazioni più giovani della Serie A, della Serie B e poi la graduatoria con le 20 società più basse per età media in assoluto: sono tutte di Serie C, società che hanno in prestito giocatori dalle Primavere e prendono i soldi per la loro valorizzazione (dati Transfermarkt)