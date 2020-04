7/15

JEAN-PAUL VAN GASTEL (Como, 2002). Dopo un’ottima carriera spesa tra Willem II e Feyenoord, di cui è capitano, tenta l’avventura in Italia e accetta la proposta della Ternana, in Serie B. Nonostante il clamoroso flop, l’anno dopo lo chiama il Como, permettendogli di realizzare il suo grande sogno, quello di giocare in Serie A. Solo in apparenza, visto che in 6 mesi non scende mai in campo…