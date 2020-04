Paolo Pulici, 70 anni del 'Puliciclone' che ispirò anche Messi

Solo 19 le presenze con cinque reti totalizzate in Nazionale maggiore, maglia con la quale Pulici evidentemente non aveva lo stesso feeling se è vero che partecipò a due Mondiali (1974 e 1978) senza però mai scendere in campo.

Il soprannome

In un'intervista al Corriere, Pulici ha raccontato di rivedersi nel soprannome di 'Puliciclone': "Nel mio gioco c'era davvero qualcosa di ciclonico, non mi fermavo mai, non è che stavo troppo a pensare se davanti a me avevo tre avversari, non è che mi dicevo oddio che faccio. Andavo sulla palla e se la perdevo pazienza, avrei fatto gol in un altro momento. La maggior parte degli avversari, da Cuccureddu a Gentile, a Facchetti, mi dicevano: sei immarcabile, sei cattivo come una peste. Questa cosa mi dava grande soddisfazione".