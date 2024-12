Dove vedere Como-Roma

La partita Como-Roma, valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 15 dicembre alle 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Blerim Dzemaili. A bordocampo Marco De Micheli e Angelo Mangiante. Dalle ore 15 alle 17.55 appuntamento con 'Sunday Football' . In studio Leo Di Bello in compagnia di Lorenzo Minotti, Paolo Assogna e Andrea Marinozzi. Dalle ore 20 spazio ad 'Anteprima Club' con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis. Infine, alle 22.40, puntata da non perdere di ' Sky Calcio Club' che avrà come ospite speciale Paulo Roberto Falcao.

I numeri di Como e Roma

Il Como ha vinto l’ultima sfida giocata contro la Roma (2-0 il 25 gennaio 2003 in Serie A), dopo che aveva perso tutte le precedenti cinque in campionato. La Roma ha tenuto la porta inviolata in ben otto delle 12 trasferte di Serie A giocate contro il Como, il 67%: record in percentuale tra le squadre affrontate almeno cinque volte fuori casa. La Roma ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro avversarie neopromosse, la sua serie di successi più lunga contro queste avversarie da gennaio 2021, quando arrivò addirittura a 26 (striscia in cui contribuì anche Claudio Ranieri, con due vittorie nel 2019). Il Como è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro gare di campionato (3N), tante volte quante nelle sette precedenti (2V, 1N); inoltre, dopo l’1-1 contro il Monza e il 2-2 contro il Venezia, i lariani possono pareggiare tre partite di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2002 (filotto di quattro in quell’occasione). La Roma non ha trovato il successo in nessuna delle ultime 10 trasferte di campionato (5N, 5P), perdendo tutte le tre più recenti; l’ultima volta che ha giocato più gare esterne di fila senza vincerne neanche una in Serie A è stata tra dicembre 1999 e maggio 2000 (11). Solo l’Hellas Verona (2.6) ha subito in media più gol a partita in casa rispetto al Como (2.2) in questa Serie A; nonostante questo, quella dei lariani è la formazione che ha subito in media meno tiri in incontri casalinghi nel torneo in corso tra le squadre nel lato destro della classifica (10.0). Nonostante 478 panchine in Serie A, tra il 1990 e il 2024, Claudio Ranieri non ha mai affrontato il Como nel massimo campionato italiano. La squadra lombarda sarà la 48^ avversaria del tecnico romano, che raggiungerà così Carlo Mazzone come allenatore con più squadre affrontate nella competizione.