E’ in arrivo un altro weekend con la programmazione speciale di Sky Sport. Con un importante “novità”: il primo evento sportivo, non virtuale, che tornerà ad essere trasmesso in diretta su Sky Sport Uno. Si tratta dell’UTR Pro Match Series di tennis, in onda oggi e sabato live dalle 18 e domenica in differita dalle 20.30. I tennisti Reilly Opelka, Hubert Hurkacz, Miomir Kecmanovic e Tommy Paul, si sfideranno in un round robin, con gli incontri che verranno disputati in sicurezza in un circolo privato e senza la presenza del pubblico a West Palm Beach, in Florida.

Chiellini a Casa Sky Sport Su Sky Sport 24, continuano gli appuntamenti quotidiani con #CasaSkySport: oggi dalle 14, nel giorno del suo 60° compleanno, “ospite” l’ex bandiera del Milan Franco Baresi, mentre domani, sempre dalle 14, ci sarà il capitano della Juventus Giorgio Chiellini (in replica anche alle 17 e alle 22).

Il calciomercato che verrà

Inoltre, domenica 10 maggio dalle 14 sul canale 200, nuovo appuntamento con “Il calciomercato che verrà”, la serie di interviste di Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio a direttori sportivi e operatori di mercato per un’analisi del momento del calcio italiano e delle conseguenze sul calciomercato. Dopo il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici e il ds del Parma Daniele Faggiano, domenica ci saranno il Direttore Sportivo del Genoa Francesco Marroccu e quello della Sampdoria Carlo Osti.

Su Sky Jordan e le Finals di "The Last Dance" Domenica 10 maggio su Sky Sport NBA un momento imperdibile per tutti gli appassionati di basket: un’intera giornata dedicata alle Finals NBA del 1998 con la serie di sei incontri tra i Chicago Bulls di Michael Jordan e gli Utah Jazz con il commento originale di Flavio Tranquillo e Federico Buffa. Tra un match e l’altro, gli speciali realizzati dalla redazione basket di Sky Sport. Tra questi, “Glory Days - Speciale Bulls”, un viaggio nel passato della squadra che ha scritto la storia NBA negli anni’ 90. QUI tutti i dettagli sulla programmazione NBA di domenica. Sabato, invece, sarà “All Star Game Day” sul canale 206, con le immagini dei più spettacolari “All Star Game” degli ultimi anni.

Aguero in pista nel virtual GP di Barcellona Nel weekend un nuovo appuntamento su Sky Sport F1 con gli eSports di Formula 1: dopo lo spettacolare duello tra Ferrari e Red Bull in Brasile, domenica 10 maggio il Mondiale virtuale guidato da Charles Leclerc è di scena a Barcellona, per il GP di Spagna. Tra i protagonisti in gara anche l’attaccante del Manchester City Sergio Aguero. Per la prima volta scende virtualmente in pista anche la Formula 2, live dalle 17 con il commento di Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. In gara anche Davide Valsecchi, campione del mondo GP2. Alle 19 sarà la volta della Formula 1 con i piloti veri (anche su Sky Sport Uno), anticipata alle 18 dalla F1 Esports PRO, la gara tra i più forti piloti professionisti di F1 eSports. Come sempre sarà possibile seguire l’intero evento con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Su Sky Sport MotoGp, domenica 10 maggio alle 21.30, appuntamento con la seconda puntata dello speciale “Tecnodovi”. Da lunedì 11 poi, e per l’intera settimana, sul canale 208 sarà possibile rivivere le gare più appassionanti del Mondiale 2017.

La Premier, vera e virtuale Da stasera, torna su Sky Di Canio Premier Special, per “entrare” insieme a Paolo Di Canio nel mondo della Premier League, tra storie, analisi e aneddoti. Oggi alle ore 17.30 (e poi alle 23.15) su Sky Sport Uno il sesto episodio, dal titolo “It’s a goal! La Premier e i suoi maestri”, dedicato agli attaccanti e i realizzatori storici del campionato inglese, scelti, analizzati e descritti dallo stesso Di Canio. Lo speciale verrà riproposto sabato 9 maggio (ore 12.30 e 22.15 Sky Sport Uno; ore 14 Sky Sport Football) e domenica 10 maggio (ore 12.45 Sky Sport Football; ore 14.30 e ore 23.30 Sky Sport Uno). Disponibile anche on demand. Sempre su Sky Sport Football, sabato 9 maggio, nuovo appuntamento con l’ePremier League Invitational tournament il torneo online organizzato dalla stessa lega inglese: in differita, alle 20.30 le semifinali e alle 21.15 la Finale.