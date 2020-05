Sala: "Progetto stadio mi piace, ma è divisivo"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a parlare del progetto presentato da Inter e Milan per l'area di San Siro, in cui dovrebbe essere costruito il nuovo stadio della città: "A me l'idea che è stata presentata sulla rifunzionalizzazione di San Siro non dispiace - ha spiegato il primo cittadino milanese nel corso della trasmissione 'Non è un Paese per giovani' su Rai Radio 2 -. Ero più freddo all'inizio ma questo progetto lascia molto vedere e San Siro in qualche modo rimane, apre a molti sport con un progetto anche gratuito per la città". Secondo Sala, quello dello stadio "è un tema che sarà divisivo perché sul calcio siamo tutti allenatori e su una questione così ci divideremo, ad oggi è difficile dire a livello di Consiglio Comunale, perché deve passare da lì, come verrà preso". Il sindaco di Milano ammette che la discussione tra le parti è in corso: "A me il progetto adesso piace di più, ancora non siamo arrivati a una sintesi, perché il tema di discussione sono i diritti volumetrici - ha detto Sala -. E' chiaro che le squadre non fanno lo stadio solo per la struttura in sé altrimenti non rientrerebbero dall'investimento, ma vogliono fare altro. C'è una discussione aperta".

Nuovo San Siro, i progetti di Inter e Milan

I progetti presentati da Inter e Milan sono due: quello di Manica/Sportium "Gli Anelli di Milano" e quello di Populous "La Cattedrale". In una nota congiunta, i due club hanno recentemente ammesso che "Milan e Inter ritengono fondamentale poter avviare un progetto da oltre un miliardo di euro a Milano, un’opera di eccellenza internazionale che genererà migliaia di posti di lavoro e rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio per la Città e per il sistema calcio italiano".