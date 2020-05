Nel mondo 323mila vittime, più di 91mila negli Usa

Tommasi: "Servono quattro settimane di allenamento prima di giocare"

Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, intervistato da Rai Sport: "Servono come minimo quattro settimane di allenamento prima di riprendere il campionato. Solo così si possono evitare gli infortuni che sono sempre dietro l'angolo. Non dobbiamo porci un limite di data se vogliamo ripartire bene: quattro settimane non devono essere viste come un problema, sono necessarie per poter svolgere le partite". QUI L'INTERVISTA COMPLETA