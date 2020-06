Ufficializzate dalla Lega Serie A le date del calendario fino alla 35^ giornata, ripartenza anticipata dai recuperi del 25° turno. Prende forma il cammino dei rossoneri fino al termine della stagione: si ricomincia dalla Coppa Italia e dalla trasferta a Lecce in campionato, ultima in casa contro il Cagliari

Inizialmente non ci sarà Ibrahimovic, ma la corsa all’Europa resta apertissima. Non può che essere questo il pensiero fisso del Milan, orfano del suo attaccante alla ripresa ma pronto a recuperarlo per la parte finale della stagione. Il rodaggio sarà in Coppa Italia contro la Juventus, semifinale di ritorno con lo sguardo puntato all’eventuale finalissima con la vincente di Napoli-Inter. Poi sarà tempo di Serie A, campionato che riparte per i rossoneri al Via del Mare contro il Lecce prima dello scontro diretto con la Roma a San Siro.

La trasferta di Ferrara con la Spal alla 29^ giornata anticipa tre turni durissimi, due trasferte (Lazio e Napoli) prima del big match casalingo con la Juve. Tre incontri chiave che diranno molto sul destino della squadra di Pioli, tris seguito da altrettante sfide contro le emiliane: due le gare sul proprio campo (Parma e Bologna) prima dell’impegno al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Incroci che all’andata videro il Milan uscire imbattuto a differenza della partita con l’Atalanta, 5-0 incassato a Bergamo da vendicare a San Siro alla 36^ giornata. Alla penultima si va a Marassi contro la Sampdoria, ultima davanti ai propri tifosi con il Cagliari per chiudere in bellezza e raggiungere l’obiettivo Europa.

Il calendario del Milan

SEMIFINALE DI RITORNO DI COPPA ITALIA (13 giugno)*: Juventus- Milan

(13 giugno)*: Juventus- FINALE DI COPPA ITALIA (17 giugno)**: Milan -X?

(17 giugno)**: -X? 27^ GIORNATA (22 giugno, ore 19.30): Lecce- Milan

(22 giugno, ore 19.30): Lecce- 28^ GIORNATA (28 giugno, ore 17.15): Milan -Roma

(28 giugno, ore 17.15): -Roma 29^ GIORNATA (1 luglio, ore 21.45): Spal- Milan

(1 luglio, ore 21.45): Spal- 30^ GIORNATA (4 luglio, ore 21.45): Lazio- Milan

(4 luglio, ore 21.45): Lazio- 31^ GIORNATA (7 luglio, ore 21.45): Milan -Juventus

(7 luglio, ore 21.45): -Juventus 32^ GIORNATA (12 luglio, ore 21.45): Napoli -Milan

(12 luglio, ore 21.45): -Milan 33^ GIORNATA (15 luglio, ore 19.30): Milan -Parma

(15 luglio, ore 19.30): -Parma 34^ GIORNATA (18 luglio, ore 21.45): Milan -Bologna

(18 luglio, ore 21.45): -Bologna 35^ GIORNATA (21 luglio, ore 21.45): Sassuolo- Milan

(21 luglio, ore 21.45): Sassuolo- 36^ GIORNATA (da definire): Milan -Atalanta

(da definire): -Atalanta 37^ GIORNATA (da definire): Sampdoria- Milan

(da definire): Sampdoria- 38^ GIORNATA (da definire): Milan-Cagliari



* data da confermare

** in caso di qualificazione