Con la ripresa del campionato la Lazio giocherà a Bergamo, non prima del 23-24 giugno, quando l'Atalanta avrà già (ri)debuttato in quanto si ripartirà dagli anticipi (tra cui Atalanta-Sassuolo). A tre settimane dal ritorno in campo, la squadra di Simone Inzaghi è forte sotto l''aspetto psicologico e può lavorare sulla condizione. C'è grande fiducia: regna l'ottimismo perché la squadra è sempre rimasta sul pezzo, c'è la grande occasione di vincere lo Scudetto, che è l'obiettivo della Lazio. C'è la possibilità di continuare il lungo duello con la Juventus che al momento precede i biancocelesti di 1 punto, ma ci sarà da giocare lo scontro diretto.

Non ci sono disturbi dal mercato, i big hanno rinnovato, altri lo faranno a breve come Luis Alberto. Inzaghi è stato onesto, dicendo alla ripresa degli allenamenti: "Mi aspettavo di trovarli un po' meglio". Ma è una squadra che sta crescendo, Inzaghi sta gestendo i suoi giocatori con prudenza sapendo che si giocherà ogni tre giorni. Al primo affaticamento muscolare si sta attenti a prescrivere riposo per non incorrere in infortuni gravi. La situazione dell'infermeria è tutt'altro che preoccupante: al rientro Strakosha (che ha superato i suoi problemi fisici), ritrovato Leiva pronto per il debutto, Lulic verso il ritorno.