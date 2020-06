Zangrillo: "Virus non c'è più". Cts: "Fuorviante"

Friuli Venezia Giulia: 2 nuovi positivi e nessun decesso

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 352, 19 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva è ricoverato un solo paziente, mentre i ricoverati in altri reparti rimangono 41. Anche oggi non si registrano nuovi decessi (333 in totale). Le persone risultate positive al virus sono 3.273, 2 più di ieri.