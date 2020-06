L'Atalanta è la squadra di A ad aver segnato più di tutti con giocatori subentranti: il colombiano ha realizzato ben 7 gol partendo dalla panchina, rivelandosi l'arma in più per Gasperini. Caicedo nella Lazio, Cornelius nel Parma, ma anche Mancosu e Falco nel Lecce sono la prova di come si possa incidere a partita in corso

L'etichetta di bomber di scorta gli sta stretta come una medium, ma il meglio con l'Atalanta, Muriel lo ha offerto entrando a partita in corso. Premesso che la squadra di Gasperini è quella a segnare più di tutti con giocatori subentranti, il colombiano ne ha realizzati la metà (7 su 14) che hanno fruttato ai bergamaschi un tesoretto di 5 punti.

E avrà ancora 13 cartucce per consolidare un record che al momento spartisce con Di Vaio e Cossato, bomber di scorta di qualche anno fa rispettivamente di Juventus e Chievo. Malinovskyi è un altro che non ha bisogno di scaldarsi troppo per imprimere un segno. E nel tratto di strada che manca per completare la stagione, una risorsa preziosa dalla panchina potrà arrivare da quei giocatori abituati a togliere le... Castagne dal fuoco, di nome o di fatto Gasperini ne ha almeno uno per reparto.