Su Instagram l'attaccante precisa di essersi recato regolarmente all'allenemento e dice: "Basta, se volete sapere se mi alleno o no venite a vedere". Poi niente seduta del pomeriggio per un nuovo problema gastrointestinale, come s'intuisce da un'altro post sul social network

Ancora una puntata della guerra tra Balotelli e il Brescia. Sabato l'attaccante su Instagram ha voluto precisare di essersi recato regolarmente in mattinata al campo di Torbole, seppur per un allenamento individuale come previsto in questo momento. Dunque Balotelli aveva invitato tutti a seguire l'allenamento pomeridiano, ma l'allenamento non c'è stato: l'attaccante ha lamentato qualche problema fisico, di nuovo a livello gastrointestinale, come si deduce da un'altra storia pubblicata sul social network. Dopo la visita al centro sportivo, Mario è stato rimandato a casa accompagnato dal fratello Enock.