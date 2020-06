5/15 ©Ansa

Qui con Giuseppe Meazza, altro giocatore simbolo dell'Inter, Corso era riconoscibile in campo per i suoi calzettoni arrotolati come omaggio a Omar Sivori ovvero uno dei suoi modelli calcistici. Sarà un emblema dei nerazzurri che vinsero tutto e prediletto del presidente Moratti, lui che lo adorava come il figlio Massimo stravedeva per il "Chino" Recoba negli anni Duemila