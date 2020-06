Bologna-Juventus, le chiavi tattiche della sfida

La Juventus dovrà reagire dopo due prestazioni non brillanti in Coppa Italia, il Bologna torna a giocare dopo quasi 4 mesi. La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky alle 21:45 sui canali Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Dopo la sconfitta ai rigori in finale di Coppa Italia contro il Napoli, il campionato della Juventus ricomincia a Bologna. Per i bianconeri sarà la terza gara in dieci giorni, e non è chiaro se rappresenti un vantaggio. Se cioè conti di più la fatica accumulata o i benefici, anche a livello mentale, di aver già due partite nelle gambe (oltre alla finale persa contro il Napoli, c’è stata la semifinale contro il Milan), contro una squadra che invece non gioca da quattro mesi. L’ultima partita del Bologna risale infatti al 29 febbraio, la sconfitta per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio.

Se è vero che in Coppa Italia la Juve ha deluso, le sfide con il Milan e il Napoli hanno dato indicazioni diverse, per certi versi contrastanti. Contro i rossoneri la squadra di Maurizio Sarri era stata convincente nei primi minuti fino all’espulsione di Rebic, arrivata al 17’. Riusciva a manovrare agevolmente e a recuperare presto la palla, e si era imposta da subito nella metà campo avversaria, conquistando un rigore poi parato da Donnarumma a Ronaldo. Per l’occasione Sarri aveva confermato il 4-3-3 ma con un tridente offensivo inedito. Cristiano Ronaldo aveva giocato da centravanti, Douglas Costa restava aperto a sinistra mentre Dybala partiva da destra ma si muoveva al solito con molta libertà. La circolazione della palla era più manovrata dal suo lato e più verticale a sinistra, ed era stata abbastanza veloce e pulita da costringere subito il Milan ad abbassarsi, anche prima dell’espulsione di Rebic. In superiorità numerica la Juve si era quindi limitata a gestire il possesso, senza creare molto ma senza nemmeno correre rischi nella sua area.