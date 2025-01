Parma, Cherubini nuovo amministratore delegato

Federico Cherubini, ex dirigente della Juventus, club per il quale ha ricoperto anche la carica di Football Chief of Staff, sarà nominato Amministratore Delegato del Parma. Lo annuncia lo stesso club gialloblu con una nota sul proprio sito. "Siamo entusiasti di dargli il benvenuto - le parole del presidente del Parma, Kyle J. Krause -. La sua competenza, la sua visione strategica e il suo impegno nel coltivare talenti emergenti saranno preziosi mentre continuiamo a crescere ed evolverci come club. La nomina di Federico rappresenta una pietra miliare fondamentale nel percorso del Parma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi a lungo termine". Questo annuncio coincide con la partenza di Luca Martines, al quale il Parma esprime la sua gratitudine per il suo contributo, augurandogli il meglio per le nuove sfide lavorative che lo aspettano. Cherubini inizierà ufficialmente il suo ruolo lunedì 27 gennaio 2025.