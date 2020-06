Torino-Lazio 1-0 LIVE, segna Belotti su rigore

Dopo la sconfitta di Cagliari, la squadra di Longo deve trovare punti per tenere a bada le zone pericolose della classifica. In attacco non c'è Edera ma Verdi. Lazio obbligata a vincere per proseguire nel sogno Scudetto. Inzaghi sceglie Caicedo. Diretta Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 alle 19.30