Atalanta-Napoli, le chiavi tattiche della sfida

Le due squadre stanno attraversando un ottimo momento di forma e per le loro caratteristiche tattiche possono dare vita ad una grande sfida. La partita sarà in diretta alle 19.30 su DAZN1, canale 209 di Sky Sport.

L’Atalanta ha ripreso il suo campionato come lo aveva interrotto tre mesi fa. I nerazzurri hanno vinto le tre partite disputate – in casa contro Lazio e Sassuolo e in trasferta contro l’Udinese – segnando almeno tre gol in ogni partita e subendo reti in ogni match, in accordo con quello che è il miglior attacco del campionato (80 gol in 27 partite) e la nona difesa del campionato per gol subiti. Ancora meglio, se possibile, ha fatto il Napoli che è riuscito a conquistare la Coppa Italia pareggiando con Inter e Juventus, poi battuta ai calci di rigore. Nell’ultimo turno la squadra di Gattuso ha regolato con relativa facilità la SPAL al San Paolo, ma, soprattutto, è riuscita a vincere a Verona, in un match decisivo per le ambizioni europee delle due squadre, che al momento della partita erano distanziate solamente di un punto in classifica.

La sfida tra Atalanta e Napoli non è però interessante solo per l’ottimo momento di forma che stanno attraversando, ma anche per l’affascinante incastro tra le caratteristiche tattiche delle due squadre.

L’Atalanta sta concedendo tanto

Al ritorno in campo dopo una sosta lunga quasi quattro mesi, gli uomini di Gasperini non hanno modificato di una virgola il loro stile di gioco, riproponendo il pressing offensivo esasperato sull’uomo, la ricerca costante dell’anticipo sugli attaccanti avversari, gli attacchi arrembanti portati da tanti uomini, compresi i propri difensori, e un baricentro inevitabilmente alto senza apportare aggiustamenti che tenessero conto del particolare stato atletico dei calciatori.

Se la produzione offensiva non sembra avere risentito della imperfetta condizione atletica, l’efficacia difensiva è invece apparsa appannata da un’aggressione sugli avversari meno intensa di quanto richieda il sistema di Gasperini per essere efficace. È noto che l’intero sistema difensivo dei nerazzurri si muova sempre sul sottile filo del rasoio: il forte orientamento sull’uomo del proprio pressing e i continui tentativi di anticipo e di difesa in avanti anche sulla linea arretrata rendono la fase di recupero del pallone dell’Atalanta particolarmente rischiosa ed ogni errore è capace di liberare spazi enormi agli attacchi avversari.