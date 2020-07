Mario Balotelli non gioca dal 9 marzo, giorno dell'ultima partita disputata dal Brescia prima del lockdown. Dopo la lunga sospensione per il coronavirus l'attaccante non è ancora tornato in campo e, proprio durante questo periodo, si è creata una frattura che ormai sembra insanabile tra lui e la società del presidente Cellino. L'ultimo caso riguarda il peso di Mario Balotelli che, secondo il Brescia, sarebbe arrivato addirittura a 99,8 chili . Il club ha aggiornato la scheda tecnica dell'attaccante sul proprio sito ufficiale, riportando una cifra sensibilmente maggiore rispetto ai 94,6 chili dei giorni precedenti. Un aumento di più di cinque chili, che avrebbe portato Mario Balotelli a sfiorare il quintale. Nonostante Diego Lopez abbia provato a reinserirlo in gruppo, dunque, l'attaccante non sembra essere nelle condizioni ideali per riprendere a giocare, almeno da quanto scritto sul sito ufficiale del Brescia.

La stagione di Balotelli

Quella del peso è soltanto l'ultima pagina di una storia finita male. Eppure il ritorno di Mario Balotelli in Italia, e in particolar modo al Brescia, sembrava l'inizio di una possibile favola calcistica. Invece oggi, a quasi un anno di distanza, la squadra lombarda è penultima in classifica a quota 21 punti, a -7 dall'ultima posizione che vale la salvezza a 7 giornate dal termine. E Balotelli, che come detto non gioca da marzo, ha collezionato 19 presenze e 5 gol in stagione. Alla fine del lockdown il rapporto si è definitivamente incrinato, tra assenze ingiustificate agli allenamenti e addirittura la richiesta della messa in mora del club da parte del giocatore per lo stipendio di marzo.