Ha parlato in esclusiva a Sky Sport Alessandro Bastoni, una delle note più positive dell'Inter di quest'anno. Il suo ringraziamento a Antonio Conte e un'analisi della stagione in corso, sottolineando l'aspetto del progetto nerazzurro

"Sicuramente Conte mi ha dato tantissimo, non so in quanti avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ragazzo di vent'anni in un grande club come l'Inter". Sulle voci su un possibile addio dell'allenatore nerazzurro a fine stagione, Alessandro Bastoni è tranquillo: "E' un processo che stiamo facendo tutti insieme, quindi è importante che continuiamo tutti uniti sulla stessa strada".

Bastoni commenta il successo in rimonta sul Toro: "Vittoria molto importante perché venivamo da due partite in cui c'era stata una buona prestazione del carattere ma non eravamo riusciti a portare a casa punti, quindi dal punto di vista del morale ha fatto molto bene. Vista la classifica siamo al secondo posto e se non avessimo perso punti per strada saremmo più in alto, però siamo al primo anno e c'è un processo di crescita che stiamo facendo e puntiamo a crescere sempre di più".

Inter squadra giovane, in corso processo di crescita

Bastoni analizza con lucidità e serenità la stagione dell'Inter, con parole da veterano: "Sicuramente rompere il dominio della Juve non è una cosa facile che si fa in un anno, quindi noi cercheremo di crescere di stagione in stagione, siamo un gruppo di ragazzi giovani e abbiamo tempo per fare delle grandi cose. L'obiettivo è guardare partita per partita e cercare di vincerle tutte".