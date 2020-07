Il campionato del Cagliari riprende dall’impegno interno contro il Sassuolo. Walter Zenga ha presentato così la partita in conferenza stampa: "Gli emiliani giocano bene a calcio, con le idee chiare. De Zerbi può proporre le sue, la squadra ha una sua mentalità sbarazzina, non ha l'assillo di arrivare a chissà quali traguardi, dunque va in campo con la mente sgombra e il piacere di divertirsi". Bisognerà riscattare la sconfitta rimediata contro la Sampdoria: "Quella del Ferraris è stata la prima gara nella quale non siamo stati dentro le pieghe della partita e non siamo riusciti a tenerla aperta sino alla fine. Abbiamo analizzato e visualizzato gli episodi per cercare di non ripetere gli errori nelle prossime partite. Detto questo, sia noi che la Samp abbiamo tirato pochissimo in porta ma i blucerchiati hanno capitalizzato tre delle loro quattro conclusioni. Noi dovevamo essere più cinici e avere un pizzico di fortuna in più: magari se sullo 0-1 fosse entrata quella palla di Nandez salvata da Yoshida la partita avrebbe preso un'altra piega. Penso che sia stato un incidente di percorso come può capitare, soprattutto in un periodo di alti e bassi come questo, dettato dal calendario compresso".