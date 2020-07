L'allenatore del Bologna durissimo dopo la sconfitta per 5-1 a San Siro contro il Milan: "Non c'è stata mai partita, si capiva che oggi non era giornata. Non sono arrabbiato, sono deluso. Spero lo siano anche i miei giocatori. Così continueremo a salvarci in anticipo ma non alzeremo l'asticella". E sul saluto con Ibra nel prepartita: "Con lui di calcio non parliamo, ci basta guardarci" MILAN-BOLOGNA 5-1, TUTTO SULLA PARTITA

"Commentare questa partita è molto facile: quando perdi 5-1 devi stare zitto, incassare critiche, chiedere scusa a tifosi e società e vergognarti. Io faccio questo e spero che anche i miei giocatori faranno lo stesso. Non c'è stata mai partita, si capiva che oggi non era giornata. Non sono arrabbiato, sono deluso". Sinisa Mihajlovic è un fiume in piena alla fine di Milan-Bologna 5-1. "Noi dobbiamo fare delle scelte per l'anno prossimo e decidere cosa fare da grandi. Se vogliamo salvarci a 10 giornate dalla fine possiamo continuare a fare così - le sue parole ai microfoni di Dazn - se invece vogliamo guardare all'Europa e concorrere per qualcosa di più elettrizzante non possiamo andare avanti così". Messaggio valido per il futuro: "Non sono io che stilo gli obiettivi della società e quando ci incontreremo con loro a fine campionato decideremo cosa dobbiamo fare. Però nel bene e nel male questa sera ho visto tutto quello che dovevo vedere. Oggi è tutto negativo ma io ho visto anche delle cose positive che serviranno a me in futuro".

"Gol subiti? Servirebbe Freud" Con il pokerissimo incassato a San Siro, il Bologna è arrivato a 29 partite di fila con gol al passivo: "Per spiegare cosa succede servirebbe Freud - è l'ironia di Mihajlovic - cerco di spiegare le cose ma a volte ci riesco e altre no. Io dico che se vogliamo fare qualcosa di bello dobbiamo cambiare atteggiamento mentale e questo passa per la reazione emotiva. Quando le cose non vanno bene dobbiamo essere più sereni, aiutarci e avere più fiducia in noi stessi". Il problema è individuato: "Non abbiamo continuità e questo è normale perché abbiamo tanti ragazzi giovani. Dobbiamo farli crescere. Quando va tutto bene, si riflette poco. Quando le cose vanno bene, è allora che si cresce e si riflette cercando sempre di capire cosa è successo ed evitando di ripeterlo". Nel secondo tempo l'allenatore del Bologna ha dato spazio ai calciatori meno impiegati: "Ne ho approfittato per mettere in campo chi ha giocato meno, anche per fargli toccare il prato di San Siro. Per fortuna mancano solo 4 partite alla fine. Abbiamo perso tanti punti per strada ma questo lo sappiamo, dobbiamo crescere sotto questo punto di vista".