Prima della partita, l'allenatore del Bologna aveva raccontato del suo rapporto speciale con l'attaccante svedese: "Quando era alla Juve andammo quasi alle mani. Ora siamo legati da un'amicizia che durerà per sempre". Prima della sfida di San Siro è andato in scena il bellissimo incontro, risate e abbracci che non sono sfuggiti agli obiettivi dei fotografi

