CR contro Ciro, la sfida continua: appaiati in vetta alla classifica marcatori con 30 gol, hanno nel mirino il record di Higuain e la Scarpa d'Oro. E il portoghese arriva a "suggerire" al suo portiere da che parte tuffarsi per parare il rigore al rivale

“Trenta pari, e ora vediamo chi ne segna di più nelle ultime 4”. Sembrano salutarsi così, al termine di Juve-Lazio, i capocannonieri Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile, in un abbraccio che racchiude 60 gol in due. Parità assoluta grazie al 2-1 per il portoghese che ricalca quello con cui la Juve ha battuto la Lazio, avviandosi verso lo scudetto. Prima del match, infatti, conduceva il laziale 29 a 28: al fischio finale siamo 30 pari con la sfida che continuerà nelle ultime 4 di campionato, cercando magari di superare i 36 di Higuain o i 34 di Lewandowski che, al momento, vincerebbe la Scarpa d’Oro.