Benevento, saltato Remy

Saltato il trasferimento di Loic Remy in giallorosso, l’ex attaccante del Chelsea a scadenza di contratto con il Lille (con cui quest’anno ha segnato 7 reti in 20 partite) non giocherà in Serie A la prossima stagione. Come si legge su OttoChannel Tv, il giocatore aveva superato il primo step di visite mediche, ma dopo ulteriori controlli è stato evidenziato un problema fisico che non gli permetterà di ottenere l’idoneità per giocare in Italia. A breve è previsto un chiarimento tra Remy e il ds Pasquale Foggia: il Benevento riprenderà la ricerca di un attaccante da regalare a Filippo Inzaghi