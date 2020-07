Il Papu ci crede: "Quanto ho urlato al gol Fofana"

Il capitano dei nerazzurri prima della sfida con il Milan rivela la sua gioia per la vittoria dell'Udinese contro la Juve: "Ho urlato più al gol di Fofana che ad un mio". Il Papu però è realista: "Difficile che i bianconeri perdano punti per strada"

Papu Gomez prima della sfida contro il Milan ai microfoni di Sky Sport fa capire di credere ancora nel sogno scudetto: "Ho urlato più al gol di Fofana che ad uno mio, dubito che la Juve lasci ancora punti per strada". Sulla partita contro i rossoneri: "Il Milan è veramente una bella sorpresa, l’Atalanta no. Dopo il lockdown ha fatto dei risultati importanti e tantissimi punti. Complimenti a Pioli che ha fatto un grande lavoro". Un pensiero anche per Ibra: " L’ultima volta che ho incontrato Zlatan era un Catania-Milan di 8 anni fa, la qualità non è cambiata".