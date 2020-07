"Nella terra dei giganti". All’indomani dell’1-1 di San Siro contro il Milan, il Papu Gomez ha affidato al solito ai social network alcuni commenti curiosi post partita. L’attaccante dell’Atalanta ha scherzato sulla differenza di altezza con Gianluigi Donnarumma, postando una foto caratterizzata da un metro virtuale. L’obiettivo? Sottolineare la differenza di altezza tra i due, uno di fronte all’altro prima del fischio d’inizio in quanto capitani delle rispettive squadre. Da una parte i 165 centimetri del Papu, dall’altra i 196 centimetri dell’estremo difensore rossonero. Trentuno centimetri di differenza, tanto da far venire un dubbio a Gomez. "Troppo basso io o troppo alto tu?", ha commentato su Instagram. Donnarumma si è limitato a rispondere con 4 emoticon di risate. L’Atalanta è uscita con un punto dalla "terra dei giganti" di San Siro. Un gol sfiorato per il Papu, un rigore parato per Gigio. Prima del siparietto su Instagram.