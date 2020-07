Con la doppietta al Genoa l'attaccante del Sassuolo è arrivato a 21 gol in stagione, un record personale che gli porterà un regalo speciale. Il suo idolo Alex Del Piero a marzo gli aveva promesso una cena nel caso avesse segnato raggiunto il traguardo dei 20 gol stagionali in campionato. "Ora aspetto solo che mi chiami lui, io non mi permetterei mai", ha detto emozionato a fine partita. IL VIDEO

