Nuovo intervento per Andrea Conti. Il terzino del Milan si è operato al menisco del ginocchio sinistro, come annunciato dal club rossonero in un comunicato. "Andrea Conti, a seguito del persistere del dolore dopo il trauma del ginocchio sinistro occorso in Sassuolo-Milan, è stato sottoposto a revisione artroscopica con regolarizzazione del menisco mediale". Il terzino destro era uscito dopo 10 minuti nel match contro il Sassuolo per una botta e aveva saltato le successive sfide contro Atalanta e Sampdoria. Il dolore non è passato e così il giocatore è stato costretto a operarsi.