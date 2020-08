Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Lorenzo Insigne, infortunatosi nel corso dell'ultima giornata di campionato contro la Lazio. Il capitano della squadra di Gattuso effettuerà gli esami nelle prossime 36-48 ore per capire la reale entità del danno all'adduttore. La speranza è ovviamente quella di averlo a disposizione per la decisiva sfida di Champions contro il Barcellona, in programma sabato 8 agosto