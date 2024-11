La giornata di Ranieri LIVE: atteso l'annuncio

Inizia ufficialmente il Ranieri-tris a Roma. L'allenatore nella serata di ieri è arrivato a Fiumicino ed è stato accolto da un bagno di folla. Oggi l'annuncio ufficiale del club giallorosso, mentre nel pomeriggio guiderà il primo allenamento a Trigoria in vista del match contro il Napoli del prossimo 24 novembre (in diretta su Sky e in streaming su NOW)

MEDIA PUNTI: SOLO SPALLETTI MEGLIO DI RANIERI