Ciro Immobile indossa la Scarpa d'Oro, questa volta in via definitiva. L'attaccante della Lazio è il re dei bomber europei 2019-2020: contro il Napoli può arrotondare il suo bottino, ma nessuno è in grado di raggiungerlo. Dopo aver staccato Lewandowski con il 35° gol al Brescia, soltanto Ronaldo poteva insidiarlo. CR7 non è stato convocato da Sarri per l'ultima di campionato della Juve. Dopo Toni (2006) e Totti (2007) un italiano torna a vincere il trofeo.