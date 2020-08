Sfida di palleggi per i giocatori della Samp nel ritiro di Bogliasco. I ragazzi di Ranieri si sono resi protagonisti di un esercizio a 2 tocchi con un solo obiettivo: non far cadere la palla. Il peggiore in campo è stato il tedesco Chabot: prima si è aggiustato la sfera con il braccio violando la regola dei due tocchi a testa, poi ha fatto cadere il pallone. A quel punto i compagni gliel'hanno fatta pagare, rincorrendolo per il campo tra le risate generali...

EKDAL: "DOBBIAMO PARTIRE MEGLIO DELLO SCORSO ANNO"