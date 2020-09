La Serie A del Milan comincerà a San Siro, il prossimo 20 settembre, contro il Bologna. Come nel 2008, quando in campo c'era ancora Maldini e i rossoneri persero a sorpresa per 2-1: "Mi ricordo bene - le parole del direttore dell'area tecnica a Sky Sport - Ancelotti mi telefonò subito dopo la partita, mentre stavo tornando a casa. Parlammo un po' della situazione, sicuramente non è stata fra le nostre migliori prestazioni. La speranza adesso è quella di poter fare meglio di allora". La squadra di Pioli riparte dalla grandissima seconda parte dello scorso campionato. L'obiettivo è la Champions: "Gli sforzi della società sono mirati a migliorare la nostra posizione in classifica - ribadisce Maldini - abbiamo fatto un quinto e un sesto posto negli ultimi due anni, quindi lavoriamo per entrare nelle prime quattro. Un traguardo che potrebbe far cambiare una serie di cose. Il Milan non può non competere per entrare fra le prime quattro". I rossoneri hanno una rosa giovane, chissà che lo scudetto non possa diventare un obiettivo nel giro di un paio di anni: "Ma i giovani non sono tutti uguali - avverte Maldini - ci sono ragazzi pronti prima e altri che hanno bisogno di un adattamento diverso. La nostra linea è chiara, sappiamo che non esiste un modello di squadra, soprattutto del prestigio del Milan, che abbia avuto successo con soli ragazzi giovani. Alcuni inserimenti sono stati fatti per aiutarli a crescere. Va sottolineato anche che il nostro monte ingaggi scende in maniera sostanziale da due anni".