Con una nota ufficiale pubblicata su Twitter, il club azzurro ha comunicato come tutti gli elementi del gruppo squadra siano risultati negativi al coronavirus in seguito ai tamponi effettuati nella giornata di giovedì

Appena terminata la sfida amichevole vinta per 4-0 contro il Pescara al San Paolo, il Napoli ha comunicato l'esito dei tamponi effettuati nella giornata di giovedì. Come si legge dalla breve nota pubblicata dal club azzurro su Twitter, nessun elemento del gruppo squadra è risultato positivo al coronavirus, dando così il via libera al proseguimento degli allenamenti per tutti i componenti della rosa di Gennaro Gattuso. Un approfondimento che è stato reso necessario dopo il caso di positività che ha coinvolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha seguito la sfida con il Pescara dalla casa di Roma, nella quale sta osservando il periodo di quarantena insieme alla moglie Jacqueline.