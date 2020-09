Calcio femminile: Italia, partita con Israele a rischio?

La Nazionale femmile saprà soltanto domani (lunedì 13 settembre) se sarà confermata o rinviata la partita contro Israele, valida per le qualificazioni all’Europeo 2022 e in programma a Empoli giovedì prossimo alle 20:45. Il provvedimento di un nuovo lockdown nel Paese a causa dell’aumento dei positivi al Covid-19 entrerà in vigore il 18 settembre (il giorno prima della gara). “Desideriamo giocare entrambe le partite in calendario a settembre – ha detto la ct Milena Bertolini -. Ma come si può vedere stiamo vivendo nella precarietà e non ci resta che prendere atto di questa situazione che è più grande di noi. Rimaniamo pertanto in attesa e nel frattempo ci alleneremo e staremo insieme per cercare di riprendere il discorso interrotto sei mesi fa". Le Azzurre sono reduci da sei vittorie di fila