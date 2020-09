Claudia Lai: "Oggi festeggio la mia vittoria"

Aveva spiazzato tutti, Claudia Lai – compagna di Radja Nainggolan e mamma di due bambine – quando nell’aprile del 2019 decise di comunicare attraverso i social la sua malattia, un cancro al seno. Non ha mai nascosto il suo percorso difficile, attraverso operazione e chemioterapia, diventando quasi una testimonial per la lotta ai tumori al seno invitando soprattutto le ragazze giovani a controllarsi preventivamente e a non sottovalutare nessun segnale. E proprio dalle pagine di Instagram ha annunciato ieri la fine della battaglia, la prima tappa di una salita che porterà , come tutti si augurano, alla guarigione: “Scusate, ma io devo festeggiare la mia vittoria!”.

Mesi difficili, sempre condivisi con i suoi followers, con le cure complicate anche dalle restrizioni dettate dall’emergenza Covid, ma uno sguardo presente verso chi lotta quotidianamente contro la terribile malattia. Claudia infatti è stata promotrice di diverse iniziative benefiche negli ospedali di Cagliari, aiutata anche da una rete di amici che non le hanno mai fatto mancare il sostegno. Da qualche tempo la si vede sorridente dedicarsi alla sua grande passione, la musica: la Lai infatti è anche un’apprezzata Dj che anima le serate cagliaritane.