Sono terminati i lavori di ristrutturazione dello JoJo Park, il parco giochi di Kranij, in Slovenia, interamente finanziati da Josip Ilicic. In attesa di tornare in campo, il fantasista dell'Atalanta ha voluto aiutare così i bambini del paese in cui è cresciuto

In attesa di vederlo di nuovo in campo con la maglia dell'Atalanta, Josip Ilicic ha conquistato già una prima vittoria. Sono terminati i lavori del parco giochi da lui interamente finanziato a Kranj, in Slovenia, la cittadina dove è cresciuto. Si è trattato di un intervento che ha puntato a riqualificare il quartiere Palnina (e non solo) con due nuovi campi e la sistemazione del fondo di quello da basket, oltre a una serie di altre migliorie legate alle strutture circostanti. Il comune di Kranj ha fornito tutto il supporto necessario all’iniziativa di Ilicic, dando il via ai lavori nel mese di luglio. Lavori che sono stati finalmente completati per la felicità dei bambini e dei ragazzi della zona.



Le autorità locali, infatti, stanno cercando di rivitalizzare le aree comuni coinvolgendo i residenti e hanno avuto l’importante supporto del numero 72 dell'Atalanta. Insomma un'iniziativa importante per Ilicic che nell'attesa di dedicare un gol ai suoi tifosi ha catturato il cuore dei bambini di Kranji.