Tromba d'aria, Milanello isolato per qualche ora

Mattinata difficile per il Milan a causa di una tromba d’aria che si è abbattuta sul centro sportivo di Milanello. Pioggia torrenziale, forte vento e alberi caduti, all’interno e all’esterno della struttura. Uno di questi, crollato fuori dal centro tecnico rossonero, ha bloccato la circolazione per qualche ora da e verso Milanello, che è rimasto isolato prima che gli inservienti lo rimuovessero riaprendo la strada. Le forti raffiche di vento hanno fatto volare via la tensostruttura che copre il campo coperto. "Mattinata tranquilla", ha scritto l’ufficio stampa del club, Ugo Allevi, pubblicando un video su Instagram. Anche Gigio Donnarumma ha postato una story sul suo profilo, documentando il tutto. Un risveglio complicato dunque per i giocatori, all’indomani della vittoria nel preliminare di Europa League contro il Bodo/Glimt. I rossoneri hanno interrotto bruscamente l'allenamento per andare a ripararsi ma stanno tutti bene.