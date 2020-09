L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida con la Roma: "Stiamo lavorando bene e stiamo crescendo, è ancora presto per cambiare e in campo andrà la formazione migliore. Su Dybala decideremo dopo l'ultimo allenamento, ma si è allenato molto. Dzeko lo stimiamo, ma purtroppo sarà un avversario. Dal mercato non mi aspetto niente, ma se ci sarà qualche occasione la sfrutteremo. Noi e l'Inter favorite? Partiamo tutti da zero, sarà un campionato avvincente"

