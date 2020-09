A Sky Calcio Club Alessandro Del Piero ha parlato delle possibili anti-Juve nella corsa allo scudetto: oltre all'Inter, il talent Sky ha fatto il nome dell'Atalanta come possibile candidata al titolo. "La squadra di Gasperini ha raggiunto una maturazione tale che mi aspetto che quest’anno lotti per lo scudetto. Ha delle qualità importanti: di gruppo, gioco e freschezza. E poi fa tanti gol", ha detto Del Piero in collegamento da Los Angeles