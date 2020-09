Benevento Inter, tutto quello che c'è da sapere

Sono solo due i precedenti in Serie A tra le due squadre. L’Inter ha vinto entrambe le sfidecontro il Benevento: 2-1 in trasferta nell’ottobre 2017 e 2-0 in casa nel febbraio 2018.

La sfida tra Benevento-Inter sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) a partire dalle ore 18 di mercoledì 30 settembre. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Orsi. A bordocampo ci saranno Paventi e Modugno. Commento Diretta gol Trevisani. Il match è disponibile su Sky Go, anche in HD.

Curiosità

L’Inter ha battuto 4-3 la Fiorentina nella seconda giornata di campionato; successo anche per il Benevento che ha superato in rimonta la Sampdoria al Ferraris: da 2-0 a 2-3. Particolare curiosità: sia Benevento che Inter hanno vinto il loro match d’esordio in questo campionato con una rimonta nel corso degli ultimi 20 minuti di gioco. Con il successo contro la Sampdoria, il Benevento ha ottenuto appena un punto in meno di quanti ne aveva raccolti in tutto il girone d’andata nella sua precedente stagione di Serie A (quattro nel 2017/18). L’Inter ha vinto nove delle ultime 11 gare contro formazioni neopromosse in Serie A (2N), l’ultima sconfitta risale al settembre 2018 contro il Parma. L’Inter ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire gol – i nerazzurri non ottengono tre clean sheet fuori casa di fila in Serie A da settembre 2013. Prima sfida, da allenatori in Serie A, tra Pippo Inzaghi e Antonio Conte – i due attuali allenatori di Benevento e Inter hanno disputato 93 match insieme, da giocatori, nel massimo campionato tra il 1997 e il 2001 alla Juventus. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha sempre vinto la prima trasferta stagionale dal 2011/12 nei cinque maggiori campionati europei (sei su sei).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Protagonista con due gol nel debutto in A contro la Samp: Luca Caldirola, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha collezionato una sola presenza ufficiale con i nerazzurri, nella fase a gironi di Champions League 2011/12 contro il CSKA Mosca, con Claudio Ranieri alla guida. Attenzione poi a Sau che in carriera ha ha realizzato tre gol contro l’Inter in Serie A. Oltre a Lukaku e Lautaro, il Benevento dovrà prestare particolare attenzione a Brozovic: l’ultima delle due doppiette del croato in Serie A è stato realizzato proprio contro il Benevento nella gara dell’ottobre 2017.