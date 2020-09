Piero Ausilio (Inter): “Soddisfazione per una rosa così ricca? Abbiamo cercato di fare le cose fatte bene dopo l’esperienza dell’anno passato con diversi infortuni. E abbiamo preferito abbondare. Nainggolan? Nessun passo in avanti nella trattativa col Cagliari, che in modo diretto e indiretto manifesta sempre il suo interesse. Per ora è un giocatore dell’Inter, vedremo"