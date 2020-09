Il Genoa ha sospeso gli allenamenti in seguito alla positività di 14 tesserati e mercoledì ha previsto un nuovo giro di tamponi. La Lega di A deciderà su Genoa-Torino, per cui sembra inevitabile il rinvio. Ecco cosa succede in caso di focolaio nei principali campionati d'Europa (e non solo)

Dopo la notizia dei 14 positivi nel Genoa (11 calciatori e 3 membri dello staff), il club ha sospeso gli allenamenti (come anche disposto dall'Asl) in attesa di nuovi tamponi a cui si sottoporranno i tesserati nella giornata di mercoledi. Attualmente questo resta l’unico provvedimento ufficiale, mentre si attende di capire cosa succederà alla gara in programma sabato 3 ottobre a Marassi tra Genoa e Torino.

Genoa-Torino verso il rinvio

L'ipotesi del rinvio sembra al momento la più probabile. Nel protocollo per la Serie A non esiste il rinvio automatico in base a un numero minimo di positivi, dunque deciderà la Lega. L’eventuale rinvio della gara non comporterebbe problemi di calendario perché sia Genoa che Torino non hanno in programma impegni internazionali.

Il protocollo italiano

In questo momento, però, secondo il nostro regolamento si dovrebbe giocare ed ecco perché la Lega, attraverso un consiglio straordinario, sta cercando di normare questo vuoto legislativo. Perché il protocollo adottato dall'Italia, mediato da quello della Bundesliga prevede (almeno fino ad oggi) tamponi periodici nell’arco della settimana e soprattutto uno 48 ore prima della gara: chi risulta negativo può giocare). In caso di caso di positività, il giocatore si isola e passa sotto l’egida dell’Asl: 14 giorni di quarantena e doppio tampone prima di tornare nel "gruppo squadra" mentre per il resto della squadra tamponi ogni 24 ore per 14 giorni coi negativi che escono dal ritiro solo per andare a giocare. Non c'è invece una norma in caso di focolaio, come successo in queste ore al Genoa.