Su disposizione della Asl, il Genoa ha cancellato le due sessioni di allenamento fissate per oggi: alle 13:30 nuovi tamponi rapidi, in seguito all'esito dei test si valuterà la possibilità di dare un mini via libera per una seduta pomeridiana. Anche il Napoli ha in programma per oggi un nuovo giro di tamponi. Il Consiglio straordinario di Lega tornerà a riunirsi alle 13 per decidere sul possibile rinvio di Genoa-Torino

CORONAVIRUS, COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO IN EUROPA